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Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Verilen söz yerine getirildi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Verilen söz yerine getirildi
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Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu." dedi.

İsveç'in yürürlüğe koyduğu "terörle mücadele yasasının da" buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.

- Beyaz Saray'da "Juneteenth" kutlaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" kutlaması kapsamında, sivil toplum örgütü liderleri, eğitimciler, öğrencilerin de dahil olduğu yüzlerce kişiyi Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtildi.

Jean-Pierre, 2021'de hayata geçirilen kutlamayla ilgili, Biden'ın göreve başladığından bu yana Amerika'nın çeşitliliğini yansıtan bir hükümet gibi davrandığına işaret etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanının, kendisinden önceki her başkandan daha fazla siyahi kadını federal mahkemelere aday gösterdiğini ve adli atamaların yaklaşık üçte birinin siyahi Amerikalılardan oluştuğunu vurguladı.

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