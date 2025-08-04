İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6807
  • EURO
    47,1454
  • ALTIN
    4404.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den ''Türkiye'' hassasiyeti! Atina'nın talebine ret
Dünya

ABD'den ''Türkiye'' hassasiyeti! Atina'nın talebine ret

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin Atina'dan gelen 'İskiri'de sürekli bulunma isteği'ni reddettiğini yazdı. Öte yandan Yunanistan, 2021 yılında İskiri adasındaki havaalanının üs olarak tahsis edilmesini önermiş ancak ABD, Türkiye'nin göstereceği tepkiyi dikkate alarak teklifi kabul etmemişti.

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
ABD'den ''Türkiye'' hassasiyeti! Atina'nın talebine ret
ABONE OL

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Atina'nın, Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'nda sürekli varlık göstermesini istediği ABD'nin bu fikri reddettiğini ileri sürdü.

Kathimerini gazetesi, Yunanistan ile ABD arasında 2021'de imzalanan ve 5 yılda bir yenilenmesi öngörülen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasının (MDCA) yenilenme sürecindeki görüşmelere ilişkin iddialara değindi.

Haberde, "ABD-Yunanistan pazarlığı, Atina'nın İskiri gibi adalarda ABD'nin sürekli varlık göstermesi talebini de içeriyor ancak ABD Silahlı Kuvvetleri bu talebi baskılara rağmen reddediyor." ifadesi yer aldı.

Yunanistan'ın Volos ilinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Stefanovikiu Askeri Hava Üssü'nün 2023'te bölgede yaşanan selde zarar görmesinin bu anlaşmada bazı düzenlemeleri gerekli hale getirdiği savunulan haberde, "Stefanovikiu'nun kullanım dışı kalması MDCA'ya iki yeni üssün daha resmen eklenmesine olanak sağlıyor. Bunlardan biri ABD güçlerinin son yıllarda kullandığı İskeçe'deki Kayalar köyü atış alanı. ABD'liler ayrıca Selanik'teki Dalipi üssünde 'misafir edilmelerini' de konuşuyor ki bir aksilik çıkmazsa muhtemelen son seçim bu olacak." ifadeleri kullanıldı.

MDCA, ABD'nin Yunanistan'da 3'ü yeni 4 üsten faydalanmasını ve anlaşmanın 5 yılda bir yenilenmesini öngörüyordu. Tarafların anlaşmanın bitiminden iki yıl önce itiraz etmemesi halinde anlaşmanın otomatik olarak uzaması öngörülüyordu.

Anlaşmada, Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda Üssü, ABD'nin kullanabileceği alanlar arasında gösteriliyordu.

ABD'DEN "TÜRKİYE" HASSASİYETİ

Yunanistan, 2021'de de İskiri adasındaki havaalanının üs olarak tahsis edilmesini önermiş, ABD, Türkiye'nin göstereceği tepkiyi dikkate alarak öneriyi kabul etmemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.