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Dünya

ABD'den Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin açıklama: Kaygıları anlaşılabilir

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri yapılanmasının tamamen ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Öte yandan Barrack, konu dahilinde Suriye'nin sınır güvenliğine değinerek 'Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kaygıları anlaşılabilir.' dedi.

AA27 Haziran 2025 Cuma 18:03 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin açıklama: Kaygıları anlaşılabilir
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Barrack, konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda kendisine yöneltilen "Hizbullah hakkında 'kayboldu' dediniz. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren Barrack, "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail ateşkesinden sonra ABD ve İsrail'in Abraham Anlaşmalarını yeniden gündeme getirdiğinin hatırlatılması üzerine Barrack, Suriye ve Lübnan için de yeni barış anlaşmalarının gündeme gelebileceğini aktardı.

Barrack, Suriye'nin sınır güvenliğine değinirken, "Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kaygıları anlaşılabilir." dedi.

Suriye ile İsrail arasında barış müzakereleri başlatılabileceğini söyleyen Barrack, ayrı durumun İsrail-Lübnan için de geçerli olduğunu kaydetti.

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