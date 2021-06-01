İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5261
  • EURO
    10,427
  • ALTIN
    520.655
  • BIST100
    1432.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield Türkiye'ye geliyor
Dünya

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA01 Haziran 2021 Salı 21:55 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 22:14
ABONE OL

ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.