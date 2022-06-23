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Dünya

ABD'den Türkiye'ye övgü: Memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizini çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
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Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Rusya-Ukrayna savaşını, G7 ve NATO zirvelerini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada baş gösteren tahıl krizinin G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor." dedi.

NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem." diye konuştu.

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