ABD’den Türkiye’ye Venezuela tehdidi
Venezuela’da darbe isteyen ABD, Maduro iktidarını diplomatik yalnızlığa itmek için harekete geçti. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Türkiye-Venezuela ticaretini incelediklerini duyurdu.
Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak Venezuela’da darbe sürecini başlatan ABD, Maduro iktidarını uluslararası alanda sıkıştırmak için düğmeye bastı. Washington yönetiminin Başkanı Nicolas Maduro’ya ilk desteği veren Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari faaliyetleri incelediği öğrenilirken, ABD’li bir yetkili Amerikan yaptırımlarının ihlal edilmesi durumunda harekete geçeceklerini belirterek iki ülke arasındaki dostluğu hedef alacaklarının sinyalini verdi.
DARBECİLERE KATILIN TEKLİFİ
Reuters’a konuşan ismi açıklanmayan ABD’li üst düzey bir yetkili, NATO müttefiki Ankara-Caracas ticaretini izlediklerini söyleyerek Türkiye’yi tehdit etti. Yetkili, “Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari faaliyetleri izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğine dair bir değerlendirmede bulunursak, tabii ki harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Washington’ın Türkiye’nin Maduro’yu desteklemeye devam etmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını aktaran yetkili, “Dünya çapındaki çok sayıda hükümetle konuştuğumuz gibi, Türklerle de konuştuk; görüşlerimizi paylaştık ve Maduro rejiminin meşru olmadığını kabul ederek bize katılmalarını istedik. Talebimize henüz olumlu cevap vermediler” diyerek Türkiye’ye darbecilere katılın teklifinde bulunulduğunu itiraf etti.
PAZARLIK İÇİN GELİYOR
ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nın Ankara yolunda olduğunu aktaran yetkili ayrıca, söz konusu diplomatın temaslarında İran’a uygulanan ambargoyu ve Venezuela-Türkiye ticaretinin ele alınacağını kaydetti.
BAE altınların peşinde
Amerikan ve İngiliz bankalarındaki varlıklarına erişimi engellenen Venezuela hükümeti, mevcut siyasi gerilimi tetikleyen ekonomik krizi aşmak için yeni bir hamle yaptı.
Reuters’ın haberine göre, Maduro yönetimi kendi Merkez Bankası’ndan 15 ton altını Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) nakit avro karşılığında göndererek gelir elde etmek için harekete geçti. Caracas’ın temel malzemelerin ithal edilmesi için gereken nakit parayı bu yolla elde etmek istediği belirtilen haberde, BAE’ye toplamda 29 ton altın satılacağı kaydedildi. ABD’nin, müttefiki BAE’nin kendi yaptırımlarını delmesine, ne tepki vereceği merak ediliyor.
Petrol işçileri darbeye karşı sokağa çıktı
Trump yönetiminin ABD’deki mal varlığına el koyduğu Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın çalışanları, Amerikan yaptırımları protesto için başkent Caracas’taki merkezlerinden devlet başkanlığı sarayı Miraflores’e kadar yürüyüş düzenledi. Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, yaptırımların Venezuela sağının darbe girişimine uluslararası destek bulmak karşılığında ülkenin varlıklarını teslim etme niyetinin göstergesi olduğunu söyledi. Quevedo, “PDVSA daima Venezuela halkının kalacaktır” dedi.
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