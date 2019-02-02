ABD’den Türkiye’ye Venezuela tehdidi

Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak Venezuela’da darbe sürecini başlatan ABD, Maduro iktidarını uluslararası alanda sıkıştırmak için düğmeye bastı. Washington yönetiminin Başkanı Nicolas Maduro’ya ilk desteği veren Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari faaliyetleri incelediği öğrenilirken, ABD’li bir yetkili Amerikan yaptırımlarının ihlal edilmesi durumunda harekete geçeceklerini belirterek iki ülke arasındaki dostluğu hedef alacaklarının sinyalini verdi.

DARBECİLERE KATILIN TEKLİFİ

Reuters’a konuşan ismi açıklanmayan ABD’li üst düzey bir yetkili, NATO müttefiki Ankara-Caracas ticaretini izlediklerini söyleyerek Türkiye’yi tehdit etti. Yetkili, “Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari faaliyetleri izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğine dair bir değerlendirmede bulunursak, tabii ki harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Washington’ın Türkiye’nin Maduro’yu desteklemeye devam etmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını aktaran yetkili, “Dünya çapındaki çok sayıda hükümetle konuştuğumuz gibi, Türklerle de konuştuk; görüşlerimizi paylaştık ve Maduro rejiminin meşru olmadığını kabul ederek bize katılmalarını istedik. Talebimize henüz olumlu cevap vermediler” diyerek Türkiye’ye darbecilere katılın teklifinde bulunulduğunu itiraf etti.

PAZARLIK İÇİN GELİYOR

ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nın Ankara yolunda olduğunu aktaran yetkili ayrıca, söz konusu diplomatın temaslarında İran’a uygulanan ambargoyu ve Venezuela-Türkiye ticaretinin ele alınacağını kaydetti.