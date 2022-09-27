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Dünya

ABD'den 'uçak bileti' teklifi

ABD yönetimi, hava yolu şirketleri ve seyahat sitelerinin uçak biletinin görüntülendiği ilk andan itibaren alınan ekstra ücretleri açıklamasına yönelik yeni bir kural teklifinde bulundu.

AA27 Eylül 2022 Salı 01:59 - Güncelleme:
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ABD Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, teklif edilen yeni kuralın, uçak biletleri satın alınmadan önce belirli ücret bilgilerine erişim sağlanarak tüketicilerin korunmasını önemli ölçüde güçlendireceği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kural ile hava yolu ve seyahat sitelerinin bilet değişiklikleri, bagaj veya aile koltukları için alınan tüm ücretleri uçak biletinin görüntülendiği ilk andan itibaren açıklamasının gerekeceği kaydedildi.

Yeni kural teklifinin müşterilere en iyi kararı vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, aksi takdirde sürpriz ücretlerin hızla birikebileceği ve ilk bakışta ucuz gibi görünen bir ücretin katlanabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, "Hava yolu yolcuları, bilet satın almadan önce uçuşlarının tam ve gerçek maliyetini bilmeyi hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teklif edilen yeni kuralın hava yollarının ücretler konusunda müşterilere karşı şeffaf olmalarını gerektireceğini belirten Buttigieg, bunun da yolcuların bilinçli karar vermesine ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olacağını anlattı.

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