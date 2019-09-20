ABD’den UFO itirafı

Evrende yalnız değiliz tezleri yıllardır konuşulur durur. UFO’lar, uzaylılar her zaman akılları kurcalamış, filmlere romanlara konu olmuş ancak hep reddedilmiştir. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 2004’te California ve 2015’te Florida’da kayda alınan görüntülerde UFO görüldüğü iddiaları, ABD donanması tarafından doğrulandı.

‘Görüntüler gerçek’

Donanma sözcüsü Joseph Gradisher yaptığı açıklamada bu görüntülerin gerçek olmasının kamuoyuyla paylaşılması gerektiği anlamına ‘gelmediğini’ savundu. İddialar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti. Söz konusu cisimlerin medyada geniş yer bulması, dünya dışı varlıkların yaşantısına dair komplo teorilerinin alevlenmesiyle sonuçlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da haziran ayında yaptığı açıklamada donanma pilotlarının gökyüzünde gördüğü tanımlanamayan cisimlerde artış olduğunu belirtmişti.