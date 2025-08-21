İSTANBUL 31°C / 18°C
Dünya

ABD'den Ukrayna için Avrupa'ya yük uyarısı

Başkan Yardımcısı JD Vance, savaş sonrası Kiev'in güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluğun Avrupa'da olması gerektiğini belirtti.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna için Avrupa'ya yük uyarısı
ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Kiev'in güvenliğini sağlama konusunda yükün büyük kısmını Avrupa'nın üstlenmesi gerekeceğini söyledi.

Vance, Fox News'te katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alma konusunda "en büyük payı" Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerekeceğini belirten Vance, Ukrayna'ya yakınlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu vurguladı.

Vance, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu." ifadelerini kullandı.

Savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını dile getiren Vance, Avrupa'nın "öncü rol" üstlenmesini beklediklerini aktardı.

Vance, ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu ancak savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.

- "MUSK, CUMHURİYETÇİ PARTİ'YE SADIK KALMALI"

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı yeni bir siyasi parti kurmaması konusunda uyaran Vance, onun Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'ın MAGA (Make America Great Again) hareketine "sadık" kalarak daha fazla etki yaratabileceğini dile getirdi.

Vance, "Benim Elon'a tavsiyem, Cumhuriyetçi Parti'yi düzeltmeye çalışması olurdu. Bunu kendi yönteminle gerçekleştirmeye çalış. Benimle istediğin kadar aynı fikirde olma, ABD başkanıyla aynı fikirde olma, ama üçüncü bir partiyle büyük bir fark yaratabileceğini iddia etme." dedi.

  • JD Vance
  • Kiev güvenliği
  • Avrupa sorumluluğu

