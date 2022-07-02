ABD'den Ukrayna kararı! Tam 820 milyon dolar...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 129. gününe girdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri de bulunan 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna için 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu. Bunun 50 milyon dolarlık kısmı, Başkanın ABD envanterinden silah verme yetkisi kapsamındayken 770 milyon dolarlık kısmı ise Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında tedarik edilecek." denildi.

Başkan Joe Biden yönetiminin on dördüncü kez ordusunun envanterinden Ukrayna'ya silah ve ekipman sağladığı belirtilen açıklamada, bu yardım paketinde ABD envanterinden Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu detaylara yer verildi:

"USAI kapsamında ise Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı kendini savunmak için kritik yetenekler sağlayacak. Bu pakette şunlar bulunuyor: İki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS); 150 bin 155 mm topçu mühimmatı ve 4 adet ek karşı topçu ateşi takip radarı."

USAI kapsamında verilen silahların, savunma şirketlerinden satın alınarak tedarik edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamdaki silah ekipmanı için şirketlerle sözleşme sürecinin işletileceği ifade edildi.

Biden yönetimi göreve başladığından bu yana, Ukrayna'ya yaklaşık 7,6 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

Pentagon, bu yardımın 6,9 milyar dolarının Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana verildiğini ifade ediyor.

RUSYA'NIN 2 FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLEDİĞİ ODESSA'DA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde bu sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rus güçlerince 02.00 sularında düzenlenen füze saldırıları sonucu Sergeevka'da enkaza dönen bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken yıkımın izleri silinmeye çalışılıyor.

- ÖLÜ SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Enkaz alanlarındaki çalışmaları yöneten Ukrayna Devlet Acil Hizmeti İdaresi'nin Odessa Şubesi Başkan Yardımcısı Albay İgor Budalenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin fırlattığı iki füzenin art arda Sergeevka'da sivillerin yaşadığı ve birbirine çok yakın yapılara isabet ettiğini ve buradaki altyapıya hasar verdiğini aktardı.

Füzelerden birinin 9 katlı bir konuta, diğerinin ise konuttan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tatil tesisine düştüğünü kaydeden Budalenko, "21 ölü var. Bunlardan 16'sı 9 katlı konutta, 5'i ise tatil merkezinde hayatını kaybetti. 5 kişiden biri, 12 yaşındaki çocuk." dedi.

Saldırılar sonucu 38 sivilin yaralandığını ve bölgedeki hastanelere nakledildiğini kaydeden Budalenko, "2 yaralı çocuk Odessa'da çocuk hastanesine götürüldü." diye konuştu.

Budalenko, mevcut bilgilere göre, enkaz altında kalan kimse olmadığını tahmin ettiklerini ancak ihtimallere karşı arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.