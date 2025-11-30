ABD'den Ukrayna mesajı... Görüşme çok verimli geçti

Ukrayna ve ABD heyetleri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planını görüşmek üzere ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı için diplomatik çabalar sürüyor. Ukrayna ve ABD heyetleri, söz konusu barış planını ele almak üzere ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldi. Toplantıya ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

Rubio, yaptığı açıklamada planın sadece savaşı sona erdirmeyi değil, aynı zamanda Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rubio, "Ukraynalılarla yaptığımız görüşme çok verimli geçti. Daha yapılacak çok iş var." dedi.