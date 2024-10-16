Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Biden, cuma günü Almanya'ya gidecek Biden, görüşmede, Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı paketi göndereceklerini ve bu pakette hava savunma silahlarının yanı sıra çok sayıda zırhlı araç ve mühimmatın yer alacağını belirtti.

BİDEN GÖREV SÜRESİ BOYUNCA YARDIMLARA DEVAM EDECEK

Kalan görev süresinde Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Rusya'nın saldırganlığı" karşısında Kiev'e destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

ABD yönetimi, yeni savunma paketi kapsamında yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ilave topçu sistemleri, yüksek miktarda mühimmat, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracı gibi Ukrayna ordusunun acil ihtiyaç duyduğu silahları gönderecek.

Almanya Başbakanı Scholz: Barış için Putin ile görüşürüm Almanya'yı 18 Ekim Cuma günü ziyaret edecek Biden'ın ajandasında Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin atacağı yeni adımların da olduğu bildirilmişti.

"AMERİKAN HALKINA MİNNETTARIM"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden ile görüşmesine dair paylaşım yaptı.

Biden'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Yeni hava savunma sistemleri ile uzun menzilli silahları içeren 425 milyon dolarlık savunma paketi için Başkan Biden'e, Kongre'nin her iki partisine ve Amerikan halkına minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ortak silah üretiminin geliştirilmesi olasılığını değerlendirmeyi önerdiği görüşmede, Ukrayna askerleri için ilave eğitim konusunu da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Ukrayna'dan Rusya savaşını bitirecek hazırlık! Zelenski, Zafer Planı'nı parlamentoya tanıttı Görüşmede, çevrim içi yapılacak Ramstein formatlı Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısını değerlendirdiklerini kaydeden Zelenskiy, Biden'ı bugün Ukrayna Parlamentosunda, Zafer Planı'nı anlattığı, tüm parti ve gruplardan güçlü destek aldığı konuşması hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Zelenskiy, "Yarın da bu planı Avrupa Konseyi toplantısında AB'li ortaklarımıza sunacağım." ifadesini kullandı.