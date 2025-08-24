İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya ATACMS vetosu: Rusya'ya karşı kullanamazsın

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füze sistemlerini Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediği, nihai onayın ise Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bırakıldığı öne sürüldü.

24 Ağustos 2025 Pazar 10:55
ABD'den Ukrayna'ya ATACMS vetosu: Rusya'ya karşı kullanamazsın
Wall Street Journal gazetesinin ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili gizli bir onay süreci yürüttü.

Yetkililer, bakanlığın ilkbahardan bu yana Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rusya topraklarında kullanmasını engellediğini bildirdi.

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin Ukrayna'nın ATACMS füzelerini ve ABD istihbaratına ya da parçalarına bağlı Avrupa sistemlerini kullanma taleplerini değerlendirmek üzere bir "inceleme mekanizması" oluşturduğunu belirten yetkililer, Ukrayna'nın bu süreçte en az bir kez füzeleri Rusya topraklarında kullanmak için talepte bulunduğunu ancak bu isteğin reddedildiğini kaydetti.

Yetkililer, Ukrayna'nın ATACMS füzelerini kullanmasını kısıtlayan bu karar için nihai onayın Hegseth'te olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya "sadece kendini savunmak üzere silah verdiğini" savunarak, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, spor dünyasında harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ile Rusya arasında da durum böyledir." değerlendirmesini yapmıştı.

