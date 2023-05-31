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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım
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ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, mühimmat ve diğer savunma ekipmanlarını içeren 300 milyon dolar değerinde ek askeri yardım paketi duyuruldu.

Söz konusu yardım paketinin ABD Savunma Bakanlığı envanterinden karşılanacağı ve bunun envanterden karşılanan 39'uncu yardım paketi olduğu açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığına göre, yardım paketinde Patriot hava savunma sistemleri, Stinger uçaksavar sistemleri, tank mühimmatı ve diğer ekipmanların yer alacak.

ABD, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 38 milyar dolar değerinde yardım taahhüt etti.

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