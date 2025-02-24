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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya maden anlaşması mesajı: En iyi güvenlik garantilerinden birine sahip olacaklar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın ABD ile yapacağı maden anlaşmasıyla, Kiev yönetiminin 'en iyi güvenlik garantilerinden birine' sahip olacağını belirtti.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 20:15 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya maden anlaşması mesajı: En iyi güvenlik garantilerinden birine sahip olacaklar
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Waltz, Ukrayna'dan askeri yardım karşılığında almak istedikleri nadir toprak elementleri hakkında FOX TV'ye konuştu.

Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve pazarlanması konusunda ABD'nin yapmak istediği anlaşmayla ilgili beklentilerini aktaran Waltz, "Bu ekonomik yatırım, Ukrayna'nın umut edebileceği en iyi güvenlik garantilerinden biridir." dedi.

Waltz, "(Ukrayna'da) yeterli galyum, trityum var. Tüm Avrupa'nın en büyük titanyum rezervlerinden biri olan titanyum var. Ancak tam kapasiteye ulaşmak için yatırım yapılması gerekecek." ifadelerine yer verdi.

ABD VE BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN 'TRİLYONLAR ANLAMINA GELEBİLECEĞİ' VURGUSU

ABD'nin yatırım yaptığı varlıklarını koruyacağını vurgulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının sadece Ukrayna halkı için değil, ABD ve bölgenin istikrarı için "trilyonlar anlamına gelebileceğini" söyledi.

Waltz, Ukrayna'nın maden anlaşması konusundaki tutumunun ABD kanadında "hayal kırıklıklarına" yol açtığını belirttiği konuşmasında şu şekilde konuştu:

"Bugün bu savaşın 3. yıldönümüne giriyoruz. Ukraynalıların ve Başkan (Volodimir) Zelenskiy'in, bunun ABD ile Ukrayna'nın ve ekonomisinin geleceğine yatırım yapma fırsatı olduğunu fark etmesini bekliyoruz."

Waltz, hem Ukrayna halkına hem de Amerikan vergi mükelleflerine "milyarlarca dolar" kazandıracağını söylediği anlaşmanın "çok kısa sürede imzalanacağı" umudunu paylaştı.

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