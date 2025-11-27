İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4429
  • EURO
    49,3195
  • ALTIN
    5685.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Ukrayna'ya şartlı garanti... Barış için 28 madde masada
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya şartlı garanti... Barış için 28 madde masada

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin, Rusya ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından ele alınacağını Avrupalı müttefik ülkelere ilettiği öne sürüldü. Öte yandan ABD'nin barış planı üzerine konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin milli çıkarlarına 'asla ihanet etmeyeceğini' söylemişti.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya şartlı garanti... Barış için 28 madde masada
ABONE OL

Politico dergisinin haberine göre, detayları kamuoyuna açıklanmayan görüşmeler konusunda bilgi sahibi iki Avrupalı diplomat, Rubio'nun Avrupalı yetkililerle yaptığı temaslarda Washington'ın Ukrayna politikasına ilişkin yaklaşımını paylaştığını belirtti.

Diplomatlar, Rubio'nun, Ukrayna'ya güvenlik güvencesi verilmeden önce Rusya ile barış anlaşmasına varılmasının gerektiğini dile getirdiğini, bu şartın ABD'nin son günlerde Kiev'e sunduğu siyasi ve diplomatik önerilere de yansıdığını öne sürdü.

Başka bir Avrupalı yetkiliye göre Rubio, güvenlik garantilerinin, Washington için önem arz ettiğini ve diğer müzakere başlıklarından ayrı ele alındığını vurgularken ABD yönetiminin tüm konular üzerinde kapsamlı ve hızlı anlaşma yapılmasını istediğini belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Rubio'ya atfedilen bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Pigott, "Bakan Rubio ve Trump yönetimi, güvenlik garantilerinin barış anlaşmasının parçası olması gerektiğini hem kamuoyu önünde hem de özel görüşmelerde açıkça ifade etmektedir." dedi.

ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.