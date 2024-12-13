ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri destek

Pentagondan yapılan açıklamaya göre, ek Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketi kapsamında, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için hava savunma sistemleri ve tanksavar silahlar da dahil çeşitli ekipman ve mühimmat içeren yaklaşık 500 milyon dolar değerinde ek yardım paketi yapılacak.

Bu kapsamda Ukrayna'ya temin edilecek askeri destek paketinde, insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri (c-UAS) ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat, 105 ve 155 milimetrelik top mermileri, yüksek hızlı anti-radyasyon füzeleri (HARMs), mayına dayanıklı ve pusuya karşı etkin koruma sağlayan araçlar (MRAP), Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araçlar (Humvee), Javelin ve AT-4 tanksavar sistemleri, TOW güdümlü tanksavar füzeleri ve benzeri birçok ekipman yer alıyor.

Yardım kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) koruma ekipmanı, insansız hava araçları için yedek parçalar ve yardımcı ekipman, lojistik destek ve eğitim hizmetleri de bulunuyor.

ABD ve 50 ülkenin yer aldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) koalisyonu, Ukrayna'nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılama yönündeki taahhütlerini sürdürüyor.

