ABD'nin Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara bir yenisi daha eklendi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek üzere başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanlığı Pete Hegseth'in talimatıyla "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş bir gruba ait tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Hedef alınan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği aktarılan açıklamada, "Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

SOUTHCOM'un paylaştığı görüntülerde, hızla ilerleyen bir teknenin hava saldırısı ile imha edildiği görüldü.