İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2021 Cumartesi / 7 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım
Dünya

ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ABD'nin ajansa 135,8 milyon dolarlık ek fon sağlayacağını belirtti.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:34 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:34
ABONE OL

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fonun, büyük kısmı 700'ü aşkın okul ve 140 sağlık ocağının finanse edilmesine tahsis edilen ajansın ana bütçesinin desteklenmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Fonun ayrıca, Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'deki acil durumlar, acil nakdi yardımlar, gıda, sağlık, psikolojik destek, su, kanalizasyon ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ayrılacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan'da, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.