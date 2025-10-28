İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9551
  • EURO
    48,9153
  • ALTIN
    5339.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den uyuşturucu taşıyan teknelere operasyon: 14 kişi öldürüldü
Dünya

ABD'den uyuşturucu taşıyan teknelere operasyon: 14 kişi öldürüldü

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Pasifik Okyanusu açıklarında 4 ayrı tekneye saldırı düzenlendiğini ve teknelerde bulunan 15 kişiden 14'ünün öldürüldüğünü duyurdu.

AA28 Ekim 2025 Salı 18:22 - Güncelleme:
ABD'den uyuşturucu taşıyan teknelere operasyon: 14 kişi öldürüldü
ABONE OL

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 4 teknenin vurulduğu görüntüleri paylaşarak detay bilgilere yer verdi.

Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini vurgulayan Hegseth, "ABD Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgütlerin işlettiği 4 tekneye 3 ölümcül kinetik saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD istihbaratı tarafından takip edilen söz konusu teknelerin, "bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarından geçtiği ve uyuşturucu taşıdığı" iddiasında bulundu.

Saldırıların uluslararası sularda gerçekleştiğinin ve hiçbir ABD askerinin zarar görmediğinin altını çizen Savunma Bakanı, "Üç saldırıda toplam 14 narko-terörist öldürüldü ve bir kişi sağ kurtuldu." paylaşımında bulundu.

Hegseth ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı'nın 20 yıldan fazla süredir "başka vatanları" savunduğunu, şimdi de "kendi vatanını savunmak için" mücadele verdiğini savundu.

Savunma Bakanı, paylaşımında, söz konusu çete üyelerinin, ülkeye soktukları uyuşturucuyla, terör örgütü El Kaide'den daha fazla ABD vatandaşı öldürdüğünü, dolayısıyla bu terör örgütü ile "aynı muameleyi göreceklerini" ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.