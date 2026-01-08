ABD'den Venezuela için 3 aşamalı plan

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Capitol Hill'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela için üç aşamalı bir ABD planı açıkladı. Rubio, birinci aşamanın 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak, "piyasa fiyatlarından" satılacağını aktararak, "Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek" dedi.

İkinci aşamada ise Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını aktaran Rubio, ABD, Batılı ve diğer şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişebilmesini sağlayacaklarını ifade etti. Rubio, ikinci aşamada ayrıca muhaliflerin affedilerek ülkeye serbestçe dönmelerini sağlayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Rubio, Venezuelalıların "petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile işbirliği yapmak olduğunu anladıklarını" belirtti. ABD'li senatörlerin ABD'nin Venezuela konusunda "doğaçlama hareket ettiği" yönündeki eleştirilerini cevap veren Rubio, ABD izin vermedikçe Venezuela'nın artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini ve bunun ABD'ye Venezuela üzerinde "muazzam bir etki gücü" ve "kontrol" sağladığını söyledi.

ABD'nin Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya müdahale etmeden bir sonuca ulaşmak için defalarca girişimde bulunduğunu ifade eden Rubio, "Maalesef bunlar başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca ABD'ye bir tehdit olması durumunda Başkan'ın harekete geçme hakkının olduğunu vurguladı.

Rubio, "Geçiş" olarak adlandırdığı üçüncü aşama hakkında ise bilgi vermeyerek, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız, ancak bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.

TRUMP, VENEZUELA'NIN PETROL ANLAŞMASINDAN ELDE EDECEĞİ GELİRLE ABD ÜRÜNLERİ SATIN ALACAĞINI BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim." ifadelerini kullandı.

Diğer şeylerin yanı sıra Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların bu alımlar arasında yer alacağını belirten Trump, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunu akıllıca bir seçim olarak nitelendirerek, hem Venezuela halkı hem de ABD için çok iyi bir şey olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bunun Trump yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetimle yaptığı bir anlaşma olduğunu belirtmişti.

ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirten Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktarmıştı.