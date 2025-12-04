İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4523
  • EURO
    49,6077
  • ALTIN
    5744.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Venezuela uyarısı: Derhal terk edin

ABD ile Venezuela arasında gerilim tırmanırken, Başkan Donald Trump yönetimi, Venezuela için en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yineledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ülkede ikamet eden ABD vatandaşlarına 'derhal' ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
ABD'den Venezuela uyarısı: Derhal terk edin
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4. seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısı yeniden paylaşıldı.

ABD'nin 2019 yılında Güney Amerika ülkesinin başkenti Caracas'tan tüm diplomatik personelini çektiği ve bu ülkede bulunan ABD vatandaşlarına acil veya rutin herhangi bir konsolosluk hizmeti sağlanamayacağı hatırlatılan uyarıda, "Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarına ve daimi ikamet sahiplerine derhal ülkeyi terk etmeleri şiddetle tavsiye ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Uyarıda, Venezuela'da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle" karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

'POLİS ACIMASIZ BASKI UYGULUYOR' İDDİASI

Ayrıca, cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının Venezuela'da yaygın olduğu kaydedilen uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin, demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı "acımasız bir baskı uyguladığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, yine de bu ülkeye seyahat etme durumunda olanlara, "vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları" gibi tavsiyelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 3 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.