AA 17 Eylül 2020 Perşembe 07:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 07:17

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun Brezilya, Kolombiya, Suriname ve Guyana'ya giderek bu ülkelerin devlet başkanları ve bölgedeki petrol şirketleriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Brezilya'da Venezuela'dan kaçan mültecileri ziyaret etmesi planlanan Pompeo'nun ayrıca Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile bir araya gelerek Maduro hükümetine karşı iş birliğini arttırma çağrısı yapacağı kaydedildi.

Bununla birlikte Pompeo'nun Brezilya ziyaretinin ardından Guyana'ya giderek yeni seçilen Devlet Başkanı Irfaan Ali ve kabinesi ile bir araya geleceği belirtilirken, orada bulunan petrol şirketleriyle de görüşeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret ABD'nin demokrasiyi savunmaya, Covid-19 salgını ile sarsılan ekonomilerimizi güçlendirmeye ve bölgesel tehditlere karşı güvenliği güçlendirmek konusundaki kararlılığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Venezuela'nın bölge ülkelere sadece mülteci göndermediğini ayrıca güvenlik sorunu oluşturduğu savunulan açıklamada, "Uyuşturucuyu yasaklamaya çalışıyoruz ve buna pek çok varlığımızı koyduk ve tüm Karayip ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bunlar nereden geliyor? Şu anda faaliyetlerin çoğu Venezuela'da merkezlenmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.