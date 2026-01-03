ABD'den Venezuela'ya saldırı! Trump: Maduro ve eşi New York'a götürülecek

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

Askeri tesisler ve petrol rafinelerinin hedef alındığı bildirildi.

Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

ABD BAŞKANI TRUMP: MADURO İLE EŞİ YAKALANARAK ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti: "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

OPERASYONUN ARDINDAN RÖPORTAJ VERDİ

The New York Times ile yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump, "Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında, bu mükemmel bir operasyondu." dedi.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna gönderdiği ses kaydında Maduro ve eşinin nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Rodriguez Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair kanıt sunulmasını istedi.

OPERASYONU "DELTA GÜCÜ" YÜRÜTTÜ

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu "Delta" adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.

Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini serbest bırakma çağrısında bulunularak, "ABD yönetimini tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin yasal olarak seçilmiş başkanını ve eşini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinde bazı yaralanmalar yaşandığını ancak hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini açıkladı. Trump, "Maduro, eşiyle birlikte bir gemiye bindirildi. New York'a götürülüyorlar. Operasyonu bir televizyon programı izler gibi izledim." dedi.

Trump: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile geçtiğimiz hafta konuştuğunu belirterek, "Ona teslim olması gerektiğini söylemiştim. Çok daha cerrahi, çok daha güçlü bir şey yapmamız gerekiyordu" dedi.

Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Venezuela'da ABD saldırılarının ardından kadın protestocu, yaşananlara tepki göstermeyen uluslararası kurumları kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması kararını birkaç gün önce onayladığı iddia edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini "kabul edilemez" şeklinde niteleyerek kınadı.

Meksika, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesini ihlal ettiğini belirterek kınadı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'dan yaşanabilecek muhtemel mülteci akını nedeniyle sınıra güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Petro ayrıca ABD'nin Venezuela'da saldırı gerçekleştirdiği noktaların isimlerini paylaştı.

İspanya, ABD'nin Venezuela'ya askeri hava saldırısının ardından iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının çevresindeki pizza restoranlarının gece saatlerinde normalden daha yoğun olduğu öne sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Durum şu anda kısmen belirsiz. Karakas'taki büyükelçiliğimiz ile yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

İngiliz SKY kanalı: Maduro'nun ayrılması müzakere sonucu oldu.

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, kendisine "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu ülkeye düzenlenen saldırıların tutuklama emrini uygulayanları korumak için gerçekleştirildiğini" bildirdiğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırıyı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "Maduro ve eşini yakaladık" açıklamasının ardından Venezuela liderine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Maduro'nun "nihayet işlediği suçlardan dolayı adalet karşısına çıkacağını" söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.

Rusya: Venezuela kendi geleceğini belirleyebilmeli.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Venezuela'yı hedef alan saldırıların ardından vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İspanya hükümeti, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki hava saldırılarının ardından büyükelçilik personelinin güvende olduğunu duyurdu.

Venezuela hükümeti, tüm televizyon ve radyo kanallarında eş zamanlı yayın yaptı. Yayında, devlet televizyonu muhabiri tarafından saldırıyı kınayan resmî bir bildiri okundu.

İran: Venezuela'ya saldırı BM ilkesini ihlaldir.

11.50 "SAVUNMA BAKANINA ULAŞILAMIYOR"

Hava saldırıları sırasında Venezuela Savunma Bakanı Padrino López'in evinin de hedef alındığı ve kendisine ulaşılamadığı aktarılırken yerel basında öldüğü iddiaları da dolaşıma girdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı.

11.27 NEW YORK TİMES: MADURO NEREDE BİLİNMİYOR

ABD gazetesi New York Times'a konuşan iki kaynak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun şu anda nerede olduğunun bilinmediğini öne sürdü. Kaynaklar, "Maduro'nun şu anda nerede olduğundan emin değiliz. Ancak yakın çevresindeki bazı kişilerin güvende olduğu anlaşıldı" dedi.

ABD'li yetkili: ABD, Venezuela içinde saldırılar gerçekleştiriyor

Patlamaların ardından Venezuela tankları sokaklara çıktı.

Venezuela: Silahlı çatışmaya geçiyoruz.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro olağanüstü hal ilan etti ve halkı "bu emperyalist saldırganlığı yenmek" için seferber olmaya çağırdı.

ABD'nin CBS televizyonu saldırıları ABD'nin yaptığını duyurdu: Trump saldırı emri verdi.

Venezuela hükümetinden açıklama: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz.

İspanyol basınından El Confidencial'in aktardığına göre patlamalar Venezuela Savunma Bakanlığı'nın en önemli askeri karargahlarından birinin yakınlarında, Ulusal İstihbarat Servisi'nin kullandığı bir hapishanede, La Guaira Limanı'nın yakınlarında gerçekleşti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Karakas'ta meydana gelen patlamaların ardından tüm irtifalarda ABD uçaklarının Venezuela hava sahasına girmesini yasaklayan bildiri yayınladı.

10.15 KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO: VENEZUELA'YA SALDIRDILAR

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.

Karakas'ta patlamalar ve alçaktan uçan uçak sesleri duyulduktan sonra La Carlota havaalanında duman yükseldi. Karakas'ın güneyinde elektriğin kesildiği ve patlama seslerinin bir askeri üssün yakınlarından geldiği belirtildi.

09.25 ARKASINDA ABD Mİ VAR?

Patlamaların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi. İddialar arasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik müdahale olabileceği de yer aldı.

09.20 Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor. Ancak gözler kuşkusuz Washington'a çevrilmiş durumda. Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde".

2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.

2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.