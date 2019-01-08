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ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 23 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil olmak üzere 23 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis’i destekliyor.

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