ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Venezuela'nın petrol sektöründe faaliyet gösteren dört şirket ile bu şirketlerle bağlantılı dört petrol tankerinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Bu tankerlerin bazılarının Venezuela'ya hizmet veren "gölge filonun" parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, Venezuela'nın "yaptırıma tabi faaliyetleri kolaylaştırmak" ve "istikrarsızlaştırıcı operasyonları için gelir yaratmak" amacıyla dünya genelindeki gemilerden oluşan gölge filoya giderek daha fazla bağımlı hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, bugünkü yaptırım adımının, Venezuela petrol ticaretine dahil olanların ciddi yaptırım riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin ABD'yi ölümcül uyuşturucularla doldururken petrol ihracatından kar elde etmesine izin vermeyeceklerine dair ifadelerini anımsattı.

Bakan Bessent, Trump'ın Maduro yönetimine yönelik baskı kampanyasını uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.