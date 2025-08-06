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Dünya

ABD'den vize kararı: 15 bin dolar teminat istenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, iş ve turist vizesi için başvuru yapan Zambiya ve Malavi vatandaşlarından 15 bin dolara kadar teminat talep edileceğini açıkladı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
ABD'den vize kararı: 15 bin dolar teminat istenecek
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, pilot uygulama kapsamında Zambiya ve Malavi'den ABD'ye vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriliyor.

Bu kapsamda B1/B2 tipi iş ve turist vizesi için başvuruda bulunan Zambiya ve Malavi vatandaşlarından, 20 Ağustos itibarıyla 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmaları talep edilecek.

Zambiya ve Malavi vatandaşlarının yatırdığı teminatlar, ABD seyahatlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde, hesaplarına iade edilecek.

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ABD iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar teminat talep edilecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

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