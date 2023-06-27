İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0039
  • EURO
    28,5181
  • ALTIN
    1599.27
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım
Dünya

ABD'den Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım

ABD yönetimi, paralı savaşçı grubu Wagner'e finansman sağladıkları gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli 4 şirketi yaptırım listesine ekledi.

AA27 Haziran 2023 Salı 22:21 - Güncelleme:
ABD'den Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Wagner Grubu ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli şirketlerin, Ukrayna ve Afrika dahil silahlı kuvvetlerini sürdürmesi ve genişletmesi için Wagner'e fon sağlamak amacıyla yasa dışı altın ticaretinde bulunduğu kaydedildi.

Yaptırım uygulanan Rusya vatandaşı Andrey Nikolayevich Ivanov'un ise Wagner Grubu'nun Mali'deki birimlerinin faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Wagner Grubu'nda yönetici olan Ivanov'un, Prigojin'in Africa Politology adlı kuruluşu ve Mali'deki üst düzey hükümet yetkilileriyle silah anlaşmaları, madencilik konuları ve Mali'deki Wagner Grubu'nun diğer faaliyetleri konusunda yakın bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, Hazinenin yaptırımlarının Wagner Group'un finansal ağındaki ve uluslararası yapısındaki kilit aktörlere zarar verdiğini belirtti.

Nelson, Wagner Grubu'nun operasyonlarını kısmen Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali gibi ülkelerdeki doğal kaynakları kullanarak finanse ettiğini belirterek, ABD'nin Wagner Group'un Afrika, Ukrayna ve diğer yerlerdeki şiddetini azaltmak için gelir akışlarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.