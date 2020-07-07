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Dünya

ABD yabancı öğrencilere çağrıda bulundu: Vize verilmeyecek, ülkeyi terk edin

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek dönemde eğitimlerinin internet ortamında verilmesini kararlaştıran okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin yeni dönemde vize verilmeyeceği ve halen ABD'de bulunan yabancı öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri istenildi.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 09:32 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 09:51
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ABD’de çok sayıda üniversitenin gelecek dönem akademik yılda tamamen online eğitim sistemine geçme kararı almasının ardından Amerika Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ülkedeki yabancı öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni dönemde vize verilmeyeceği ve halen ABD’de bulunan yabancı öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri istenildi. Ayrıca, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için tamamen yüz yüze eğitim veren diğer okullara geçiş yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde ülke çapında kapatılan okulların, sonbaharda tekrar açılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

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