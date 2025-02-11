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Dünya

ABD'den yapay zekaya karşı düzenleme uyarısı: Sektörü öldürebileceğine inanıyoruz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yapay zekaya yönelik düzenlemelere karşı uyarıda bulunarak, 'Düzenlemelerin çığır açan bu sektörü öldürebileceğine inanıyoruz.' dedi.

AA11 Şubat 2025 Salı 18:17 - Güncelleme:
ABD'den yapay zekaya karşı düzenleme uyarısı: Sektörü öldürebileceğine inanıyoruz
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Vance, Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde konuştu.

Yapay zekaya yönelik düzenlemelere karşı uyarıda bulunan Vance, "Düzenlemelerin çığır açan bu sektörü öldürebileceğine inanıyoruz." dedi.

Vance, yapay zekanın tarafsız olmaması gerektiğini ve ABD'li yapay zeka modellerinin "otoriter sansürlerden" uzak olduğunu belirtti.

AVRUPALI PARTNERLERİNE ÇAĞRI

"Uluslararası yapay zeka mevzuatı" oluşturulması gerektiğini söyleyen Vance, Avrupalı partnerlerine bu konuya olumlu yaklaşması için çağrı yaptı.

"Biz, aynı zamanda yabancı düşmanların yapay zeka yazılımını silah haline getirerek tarih yazmaya çalıştıklarını, kullanıcıları denetlediklerini ve sansür uyguladıklarını gördük." ifadesini kullanan Vance, "Bazı otoriter rejimler, diğer ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmak, propaganda yapmak ve verilerini ele geçirmek için yapay zekayı kullanarak askeri istihbaratını güçlendirdi." diye konuştu.

Vance, yapay zekanın insanların yerini asla alamayacağını, ancak insanları daha üretken, refah ve özgür yapacağını söyledi.

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