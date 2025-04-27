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Dünya

ABD'den Yemen'e hava saldırısı: 8 can kaybı

ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişinin öldüğü belirtildi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 23:32 - Güncelleme:
ABD'den Yemen'e hava saldırısı: 8 can kaybı
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Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın Beni el-Haris ilçesine bağlı Sukban bölgesinde 3 evi hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin 26 Nisan'da Beni el-Haris ilçesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 8 sivil yaralanmıştı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 kişinin yaralandığı kaydedildi.

  • Yemen
  • Hava Saldırısı
  • Husiler

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