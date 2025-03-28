İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0193
  • EURO
    41,0586
  • ALTIN
    3757.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Yemen'e onlarca hava saldırısı

ABD savaş uçaklarının, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Cevf ve Amran illerine onlarca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA28 Mart 2025 Cuma 06:33 - Güncelleme:
ABD'den Yemen'e onlarca hava saldırısı
ABONE OL

Husilere ait el-Mesire televizyonunun internet sitesinde yayınlanan habere göre, ABD savaş uçakları Sana Uluslararası Havalimanı'na 2, Sana'nın merkezindeki Tahrir ilçesine 1 hava saldırısı düzenledi.

Havalimanındaki duruma ilişkin bilgi verilmezken, Tahrir'e yönelik saldırıda vatandaşların ev ve iş yerleri hasar gördü.

ABD savaş uçakları, başkent Sana'nın Senhan ilçesine bağlı Cerban bölgesine yönelik 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sana'ya bağlı Beni Haşiş ilçesinin Sarf bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişi yaralandı.

Sada'nın Kitaf ilçesinin El-Asayid bölgesi 5 hava saldırısıyla hedef alınırken, aynı ildeki Al Salim ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlendi.

ABD savaş uçakları, Hudeyde'nin El-Luhayya ilçesini 3, Cevf'in Hamidat ilçesini 3 ve Amran'ın Harf Süfyan ilçesindeki El-Cebelu-l Esved (Karadağ) bölgesini 8 hava saldırısıyla hedef aldı.

El-Lebda, El-Amşiye, Habbaşe, El-Adi, El-Abla ve El-Cebelu-l Esved bölgelerine yönelik 19 hava saldırısı gerçekleştirildi.

Öte yandan ABD savaş uçakları, Harf Süfyan ilçesine bağlı El-Cebelu-l Esved'deki iletişim ağını 5 kez hedef aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.