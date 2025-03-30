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Dünya

ABD'den Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD, Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan Beni el-Haris ilçesine bağlı Cedr bölgesine dört hava saldırısı düzenledi. Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, saldırılar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA30 Mart 2025 Pazar 21:20 - Güncelleme:
ABD'den Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı
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Husilere ait el-Mesire televizyonunun son dakika haberinde, ABD'nin, Sana'nın kuzeyindeki Beni el-Haris ilçesine bağlı Cedr bölgesine 4 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Esbahi de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Esbahi, ABD'nin Yemenli sivillere karşı işlediği vahşi suçları kınadı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

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