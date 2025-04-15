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Dünya

ABD'den Yemen'in Kamaran Adası'na 15 hava saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası'na 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA15 Nisan 2025 Salı 22:04 - Güncelleme:
ABD'den Yemen'in Kamaran Adası'na 15 hava saldırısı
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Husilere ait El-Mesira televizyonunda konuya ilişkin haber yayımlandı.

Haberde, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye bağlı Kamaran Adası'na 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların can kaybına neden olup olmadığına dair bilgiye ise yer verilmedi.

Husilerden dün yapılan açıklamada da ABD'nin Kamaran Adası'nı hedef alan saldırılar düzenlediği belirtilmişti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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