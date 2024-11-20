ABD'den yeni karar! Ukrayna askerlerinin kullanımı için onay verdiler

18. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan Bakan Austin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya yönelik antipersonel kara mayınları politikasındaki değişimin Rusların değişen taktiklerini izlediğini söyledi.
Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için ABD tarafından tedarik edilen antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin vereceğini ifade etti.
Savaş alanında Rus kara birliklerinin öncü olduğunu vurgulayan Austin, bu nedenle Ukrayna'nın "Rusların bu çabasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek şeylere ihtiyaç duyduğunu" dile getirdi.ANTİPERSONEL KARA MAYINLARI ELEŞTİRİLİYORDU
Antipersonel kara mayınları, siviller için kalıcı bir tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yardım kuruluşları ve aktivistler tarafından uzun süredir eleştiriliyor.
Austin, bu argümana karşı çıkarak, "Ukrayna'ya sağlamayı düşündüğümüz kara mayınları kalıcı olmayan kara mayınları olacak. Bilirsiniz, kendi kendilerini ne zaman aktive edeceklerini, kendi kendilerini ne zaman patlatacaklarını kontrol edebiliriz." ifadelerini kullandı ve mayınların kullanılmasının bu şekilde daha güvenli hale geldiğini öne sürdü.
Rus ordusu, Ukrayna'nın sayıca az olan ordusunu doğudaki Donetsk bölgesinde yavaş yavaş geriye doğru itiyor.
Kalıcı olmayan kara mayınları genellikle pil gerektiriyor. Bu nedenle zamanla patlayamaz hale geliyor. Bu sebeple bu antipersonel kara mayınlarının uzun yıllar kalan diğer mayınlara göre siviller için daha güvenli olduğu savunuluyor.
ABD'NİN UKRAYNA'YA MAYIN VERME KARARINA TEPKİ
ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını ve transferini yasaklayan Mayın Yasağı Anlaşması olarak da bilinen Ottawa Sözleşmesi'nin tarafları arasında yer almazken insan hakları örgütleri, ABD'nin Ukrayna'ya bu mayınları verme kararına tepki göstermişti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz, Çatışma ve Silahlar Bölümü Müdür Yardımcısı Mary Wareham, ABD'nin Ukrayna'ya karşı bu adımını "şoke edici ve yıkıcı bir gelişme" olarak değerlendirmişti.
ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını stokunun bulunduğu ifade ediliyor.