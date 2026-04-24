  • ABD'den yeni savaş planı! Gizli dosyaları deşifre oldu
Dünya

ABD'den yeni savaş planı! Gizli dosyaları deşifre oldu

CNN International'ın Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın askeri varlığını ve stratejik liderlerini hedef alan yeni bir savaş planını devreye almaya hazırlanıyor. Trump'ın 'abluka sürecek' talimatı sonrası hazırlanan planın, özellikle İran Devrim Muhafızları'na ait bot filolarını ve füze fırlatma rampalarını kapsadığı iddia ediliyor.

24 Nisan 2026 Cuma 11:46
ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri noktalarını hedef alan yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran'a ateşkesin müzakereler sonuçlanana kadar uzattığı kararının alınmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devam edeceğini duyurmuştu.

ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.

Pentagon'un Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran noktalarını da içeren çeşitli saldırıları gözden geçirdiği kaydedilen haberde, saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkların hedef alınacağı ve bu hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemilerin de bulunduğu belirtildi.

Askeri yetkililer tarafından sunulan bir diğer planda, ABD'nin savaşın sona ermesini yapılan müzakereleri engellediğine inandığı İran'ın askeri liderlerinin hedef alınmasını içeren haberde ABD'nin İran'ın füze stokları ve fırlatma rampaları da dahil kalan askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği belirtildi.

