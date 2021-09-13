ABD'den yeni tahliye kararı: Salgın daha da artabilir

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:05

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) talebi üzerine Müttefikler Hoş Geldi Operasyonu'nda ABD'ye yapılan uçuşlar, ülkeye son zamanlarda getirilen bazı Afganlar arasında kızamığın tespit edilmesinden dolayı bugünden başlamak üzere 7 gün daha askıda kalacak." ifadelerine yer verdi.

Kirby, ABD'ye geçen hafta getirilen 4 Afgan'da daha kızamık tespit edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Beyaz Saray, CDC'nin tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları kızamık salgınından dolayı geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.