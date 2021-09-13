İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2021 Pazartesi / 6 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4305
  • EURO
    9,9632
  • ALTIN
    486.065
  • BIST100
    1438.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den yeni tahliye kararı: Salgın daha da artabilir
Dünya

ABD'den yeni tahliye kararı: Salgın daha da artabilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, kızamık salgınından dolayı Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşların askıya alınması sürecini 7 gün daha uzattıklarını duyurdu.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:05
ABONE OL

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) talebi üzerine Müttefikler Hoş Geldi Operasyonu'nda ABD'ye yapılan uçuşlar, ülkeye son zamanlarda getirilen bazı Afganlar arasında kızamığın tespit edilmesinden dolayı bugünden başlamak üzere 7 gün daha askıda kalacak." ifadelerine yer verdi.

Kirby, ABD'ye geçen hafta getirilen 4 Afgan'da daha kızamık tespit edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Beyaz Saray, CDC'nin tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları kızamık salgınından dolayı geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.