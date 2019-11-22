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ABD'den, YPG/PKK'ya skandal destek açıklaması!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını 'güvenceye almalarına' ilişkin, 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz.' dedi.

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Jeffrey, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye aldıkları" yönündeki açıklamasının uluslararası yasal dayanağı sorulan Jeffrey, "Bunun, her türlü yasal olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi. 
 
Suriye'deki Amerikan askerinin orada kalıp terör örgütü DEAŞ ile mücadelede "en tutarlı ortakları" olarak nitelendirdiği terör örgütü YPG/PKK'nın omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Jeffrey, "Bizim için en önemli konu petrolün DEAŞ ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Jeffrey, "SDG, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz.'' diye konuştu.
 
İdlib'deki gelişmelerin ise son derece endişe verici olduğunu belirten Jeffrey, "Ülke genelinde bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunun İdlib'den başlaması gerek." ifadesini kullandı.

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