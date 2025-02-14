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Dünya

ABD'den Yunanistan hamlesi! 25 bin dolarlık hibe iptal edildi

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Yunanistan'da LGBTQIA olarak ifade edilen eşcinsel gruplara mensup sığınmacı ve mülteciler için ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal ettiklerini açıkladı.

AA14 Şubat 2025 Cuma 21:28 - Güncelleme:
ABD'den Yunanistan hamlesi! 25 bin dolarlık hibe iptal edildi
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DOGE'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, DOGE ekibinin incelemeleri sırasında, "LGBTQIA+ Mültecilerin Yunanistan'da Güçlendirilmesi" başlığıyla ABD tarafından yapılan 25 bin dolarlık bir hibeye denk geldikleri ve bunun iptal edildiği belirtildi.

"BUNA BENZER BİRÇOK DURUM VAR"

Söz konusu gruplara ait sığınmacı ve mültecilere maddi, hukuki ve psikolojik destek sağlamak amacıyla ayrılan hibenin, sivil toplumu, LGBTQIA+ topluluğunun karşılaştığı sorunlar konusunda bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

DOGE'nin başkanlığını yürüten milyarder iş insanı Elon Musk da X hesabından söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta "Buna benzer birçok durum var." ifadesini kullandı.

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