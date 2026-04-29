İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0729
  • EURO
    52,9266
  • ALTIN
    6630.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  ABD'den Zeydi'ye destek: Hem Amerikalılar hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak
ABD'den Zeydi'ye destek: Hem Amerikalılar hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'ye başarı dileklerinde bulundu. Açıklamada, ABD'nin Irak halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Zeydi'nin Irak'ın egemenliğini koruma, güvenliği güçlendirme, terörizmi sınırlandırma ve hem Amerikalılar hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarının desteklendiği belirtildi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 09:19
ABONE OL

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Zeydi'ye, tüm Iraklıların beklentilerini karşılayabilecek bir hükümet kurma çabalarında en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"GELECEK İNŞA ETME YÖNÜNDEKİ ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada, ABD'nin Irak halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Zeydi'nin Irak'ın egemenliğini koruma, güvenliği güçlendirme, terörizmi sınırlandırma ve hem Amerikalılar hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarının desteklendiği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Irak'taki birçok Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen siyasi parti de Zeydi'yi tebrik ederek destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

  • Bağdat Büyükelçiliği
  • Irak Hükümeti
  • Ali Zeydiye

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.