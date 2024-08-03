İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den zulme destek! İsrail'i savunmak için savaş uçakları ve gemiler konuşlandıracaklar
Dünya

ABD'den zulme destek! İsrail'i savunmak için savaş uçakları ve gemiler konuşlandıracaklar

ABD Savunma Bakanlığı, işgalci İsrail'in katliamına ortak olmak için bölgeye savaş uçakları ve gemiler konuşlandıracak.

DHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
ABD'den zulme destek! İsrail'i savunmak için savaş uçakları ve gemiler konuşlandıracaklar
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in 'İran tehditlerine karşı' İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sabrina Singh yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak amacıyla ABD askeri duruşunda ayarlamalar yapılmasını emretti" dedi. Açıklamada, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun, şu anda Merkez Komuta sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun yerine geçeceği ifade edildi.

Singh, ABD'nin ayrıca Orta Doğu'ya ilave savaş filosu göndererek savunma hava desteği kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Ayrıca Bakan Austin, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı bölgelerine ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazör ve destroyerler sipariş etmiştir. Bakanlık ilave kara konuşlu balistik füze savunması konuşlandırmaya hazır olma durumumuzu arttırmak için adımlar atmaktadır. Bakan ayrıca Orta Doğu'ya ilave bir savaş uçağı filosunun konuşlandırılması emrini vererek savunma amaçlı hava destek kabiliyetimizi güçlendirmiştir" dedi.

ABD VE KANADA'DAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARINA UYARI

ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze ve Lübnan'daki vatandaşlarına uyarılarda bulunarak bölgedeki gerilimin artabileceğini belirtti. Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.