ABD'den zulme destek! İsrail'i savunmak için savaş uçakları ve gemiler konuşlandıracaklar

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in 'İran tehditlerine karşı' İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sabrina Singh yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak amacıyla ABD askeri duruşunda ayarlamalar yapılmasını emretti" dedi. Açıklamada, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun, şu anda Merkez Komuta sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun yerine geçeceği ifade edildi.

Singh, ABD'nin ayrıca Orta Doğu'ya ilave savaş filosu göndererek savunma hava desteği kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Ayrıca Bakan Austin, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı bölgelerine ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazör ve destroyerler sipariş etmiştir. Bakanlık ilave kara konuşlu balistik füze savunması konuşlandırmaya hazır olma durumumuzu arttırmak için adımlar atmaktadır. Bakan ayrıca Orta Doğu'ya ilave bir savaş uçağı filosunun konuşlandırılması emrini vererek savunma amaçlı hava destek kabiliyetimizi güçlendirmiştir" dedi.

ABD VE KANADA'DAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARINA UYARI

ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze ve Lübnan'daki vatandaşlarına uyarılarda bulunarak bölgedeki gerilimin artabileceğini belirtti. Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini duyurdu.