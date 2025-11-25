İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,421
  • EURO
    49,1058
  • ALTIN
    5642.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'de 1,5 milyar avroluk güvenlik tartışması
Dünya

AB'de 1,5 milyar avroluk güvenlik tartışması

Avrupa Birliği'nin askeri kapasitesini artırmayı hedefleyen dev savunma programı, Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalara yol açtı.

AA25 Kasım 2025 Salı 15:09 - Güncelleme:
AB'de 1,5 milyar avroluk güvenlik tartışması
ABONE OL

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Avrupa Birliği'nin (AB) 1,5 milyar avroluk yeni savunma sanayisi programı tartışıldı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda "Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP)" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, "EDIP, savunma hazırlığı için gerçekten çok önemli, gerçekten öncü bir program." dedi.

Bu programın ana unsurunun "ortak tedarik" olduğunun altını çizen Kubilius, Avrupa'nın savunma hazırlığını güçlendirmeyi hedeflediğini, "bileşen maliyetinin yüzde 65'inin Avrupa'ya ait olma" şartını getirdiğini anımsattı.

Üretim ve tedarikte "doğaçlama"dan "organizasyon"a geçileceğini, bu programla üye ülkelerle işbirliklerini kolaylaştıracak ve güçlendirecek bir araç seti sunulduğunu belirten Kubilius, aynı zamanda Ukrayna'nın sanayisine de yatırım yapılmasına ve iki sanayinin entegrasyonuna da olanak sağlayacağını vurguladı.

Oturumda söz alan sağ ve sol kanattan milletvekilleri ise AB'nin ortak savunma projelerinin ulusal egemenliği zayıflattığına ve savunma harcamalarının sosyal hizmetlerden kaynak çaldığına dair eleştiriler yöneltti.

Bunun üzerine Kubilius, "Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz ve savunma sanayimizde güçlü olursak savunmada da güçlü oluruz. Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel, bağımsız, özerk ve çok daha az parçalanmış oluruz." ifadesini kullandı.

EDIP'in Raportörü, Sosyalist ve Demokratlar grubundan Fransız milletvekili Raphael Glucksmann da aşırı sağcı milletvekillerinin Avrupa'nın egemenliğini odağa alan bir programı reddettikleri için, sol eğilimli vekillerin de Avrupa'nın bağımsızlığını uluslararası hukuku çiğneyen güçlere teslim etmeyi savunarak kendileriyle çeliştiğini öne sürdü.

Diğer Raportör, Avrupa Halk Partisi grubundan Fransız milletvekili François-Xavier Bellamy de eleştirel yorumlarda bulunan vekillere hitaben, "Avrupa'nın mühimmat yerine sosyal konutlara odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İstediğiniz kadar ev inşa edebilirsiniz. Meslektaşlarım, ülkelerimiz artık silahsız olduğunda, bu konaklama yerleri, bu evler risk altında olacak, çünkü bugün, geçmişte olduğu gibi, barışı garantilemenin tek yolu savaşa hazırlanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bellamy, Avrupalıların bu gerçeği unutmasının kıtayı savunmada "bağımlılığa" sürüklediğini ve riske attığını savundu.

EDIP, AB bütçesinden 1,5 milyar avro kaynak ayırarak Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve savunma sanayisinin üretim ile tedarik zincirlerini güvenceye almayı hedefliyor. Program, ortak silahlanma projeleri ve Ukrayna ile sanayi işbirliğini destekleyerek Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmayı amaçlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.