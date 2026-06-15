AB üyesi ülkeler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan aktivistleri elleri bağlı şekilde yere yatırarak alay etmesi nedeniyle tepki çeken aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulanması konusunda anlaşamadı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bugün ilk olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın katılımıyla Ermenistan konulu bir çalışma kahvaltısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kallas, "Geçen haftaki sonuçlar çok net bir mesaj verdi. Ermenistan halkı, barışa, egemenliğe ve Avrupa ile yakın ilişkilere oy verdi. Rusya'nın yoğun baskısı ve ekonomik zorlamaları, seçim sonucunu değiştirmeyi başaramadı" dedi.

RUSYA'YA KARŞI "MİNİ" YAPTIRIM PAKETİ KABUL EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarının başkent Kiev'deki tarihi bir kiliseye zarar vermesine de değinen Kallas, "Bu, Rusya'nın kendisini Hristiyanlığın savunucusu olarak göstermesinin ne kadar saçma olduğunu ortaya koydu. Bu, Ukrayna'nın bin yıllık mirasına doğrudan bir saldırıdır. Bu saldırıların hiçbir askeri mantığı yok" ifadelerini kullandı.

Kallas, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in cephede yürüttüğü savaş çıkmaza girdi. Bu nedenle Rusya, giderek daha fazla sivilleri hedef alıyor. Bakanlar, Ukrayna'yı destekleme ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldı" dedi.

Rusya aleyhinde teklif edilen 21'inci yaptırım paketi üzerinde çalışmalar devam ederken, Kallas birliğin bugün Rusya'nın sanayisi, askeri kompleksi, gölge filosu ve hibrit savaş ağlarını hedef alan yeni bir yaptırım paketini onayladığını duyurdu. Kallas, "Ayrıca Moldova'yı istikrarsızlaştırmaya, zayıflatmaya ve tehdit etmeye çalışan kişilere yönelik yeni yaptırım listeleri kabul ettik. Aynı zamanda bakanlar, daha kapsamlı olan 21'inci yaptırım paketine yönelik çalışmaların hızla ilerlemesi gerektiği konusunda da netti" dedi.

"YAPTIRIMLAR RUSYA'YA 1 İLA 1,3 TRİLYON EUROYA MAL OLDU"

AB'nin dış politika şefi Kallas, "Alınan her tedbir Rusya'nın hareket alanını daraltıyor. Rakamlar çok şey anlatıyor. Batı yaptırımları, şimdiye kadar Rusya'ya yaklaşık 1 ila 1,3 trilyon euroya mal oldu. Bu sayede bu para, Ukrayna'ya karşı savaş yürütmek için kullanılamıyor" dedi.

"UKRAYNA VE MOLDOVA'NIN GELECEĞİ AB'DE"

Bugün Ukrayna ve Moldova'nın katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümelerinin açılacak olmasına da değinen Kallas, "Bugün Ukrayna ve Moldova, AB üyeliği yolunda kritik bir adım atacak. İlk fasıl kümelerinin açılması, büyük bir dönüm noktası. Her iki ülke de olağanüstü şartlar altında zorlu reformları hayata geçirdi. Ukrayna ve Moldova'nın geleceği AB'de" dedi.

Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelere de değinen Kallas, "Orta Doğu konusunda ABD ile İran arasında savaşını sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan anlaşmanın duyurulması, potansiyel bir dönüm noktasıdır" dedi.

"GÖRÜŞMELERİN EN ZOR AŞAMASI HALEN ÖNÜMÜZDE"

Bu şekilde İran'ın nükleer programı ve diğer kritik konularda daha derin müzakereler için gerekli alanın sağlanabileceğini söyleyen Kallas, "Görüşmelerin en zor aşaması halen önümüzde duruyor. Son günlerde İranlı ve Körfez bölgesindeki muhataplarla görüştüm. AB dışişleri bakanları, bugün AB'nin sürecin bir sonraki aşamasına nasıl daha yakın şekilde dahil olabileceğini değerlendirdi. AB, ekonomik araçlardan nükleer uzmanlığa kadar sürdürülebilir bir çözüme katkı sunmaya hazır" dedi.

BEN GVİR'E YAPTIRIM UYGULANMASI KONUSUNDA UZLAŞI SAĞLAMADI

AB Yüksek Temsilcisi Kallas ayrıca, AB üyesi ülkelerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan aktivistleri elleri bağlı şekilde yere yatırarak alay etmesi nedeniyle tepki çeken aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulanması konusunda anlaşamadıklarını duyurdu. Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma değinen Kallas, "Dışişleri bakanları, geçen ay aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler ve Hamas mensuplarına yönelik yeni yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardı. Çok sayıda ülke (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) Ben Gvir'e de yaptırım uygulanmasını önerdi ancak bu konuda uzlaşı sağlanamadı" dedi.

Kallas, yasa dışı yerleşim bölgeleriyle yapılan ticaret konusunda birçok üye ülkenin AB Komisyonu'ndan teklif talebinde bulunduğunu ve bu konuyu Komisyon'a ileteceğini de ekledi. Kallas, "Bir sonraki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda muhtemel ticari tedbirlere ilişkin seçeneklerin hazırlanmasını isteyeceğim. Bunlar arasında yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının engellenmesine yönelik önlemler de yer alacak" şeklinde konuştu.

"ASPİDES OPERASYONU'NUN ODAĞI MEVCUT DURUMDA OLDUĞU GİBİ KIZILDENİZ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Basın toplantısında Kızıldeniz'de güvenliğe yönelik Aspides Operasyonu'nun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesi ihtimaline ilişkin bir soruya Kallas, "Artık Aspides Operasyonu kapsamında daha fazla gemimiz bulunuyor. Aspides'in odağı mevcut durumda olduğu gibi Kızıldeniz olmaya devam edecek. Fransa-İngiltere koalisyonu ise Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterecek. Husilerin saldırıları artıracakları açıklamaları dikkate alındığında, bu iki operasyonun birbirini tamamladığını düşünüyorum" cevabını verdi.