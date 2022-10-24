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Dünya

AB'de iklim değişikliği 145 milyar avronun üzerinde ekonomik kayba yol açtı!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 10 yılda iklim değişikliği kaynaklı kötü hava koşulları nedeniyle 145 milyar avronun üzerinde ekonomik kayıp yaşadı.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
AB'de iklim değişikliği 145 milyar avronun üzerinde ekonomik kayba yol açtı!
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), iklim değişikliğin AB ülkelerine ekonomik etkilerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, iklim değişikliği kötü hava koşullarına neden olurken, bu durum önemli miktarda ekonomik kayıplara yol açtı.

AB ülkeleri 2011'de 6,3 milyar avro, 2012'de 3,7 milyar avro, 2013'te 22,4 milyar avro, 2014'te 11,7 milyar avro, 2015'te 10 milyar avro, 2016'da 9,6 milyar avro, 2017'de 27,9 milyar avro, 2018'de 22,1 milyar avro, 2019'da 18,8 milyar avro ve 2020'de 12,1 milyar avro iklim değişikliği kaynaklı ekonomik kayıp yaşadı.

Sıcak hava dalgaları, sel ve fırtınalar da dahil olmak üzere iklim değişikliği kaynaklı olumsuz hava koşulları 2011 ila 2020 yılları arasındaki 10 yılda toplam 145 milyar avronun üzerinde ekonomik kayba neden oldu.

- EN YÜKSEK EKONOMİK KAYIP 2017'DE

2011-2020'de en yüksek ekonomik kayıp 27,9 milyar avro ile 2017 yılında gerçekleşti.

Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı ekonomik kayıpların 30 yıllık hareketli ortalaması da son 10 yılda yıllık yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.

AB ülkelerinde 2020'de iklim kaynaklı kişi başına ekonomik kayıp ortalaması 27 avroyu buldu.

Bu dönemde iklim değişimiyle ilgili kişi başına en yüksek ekonomik kayıplar Yunanistan'da tespit edildi. Kişi başına ekonomik kayıp Yunanistan'da 90,6 avro, Fransa'da 62,05 avro, İrlanda'da 42,16 avro, İtalya'da 41,45 avro, Belçika'da 32,68 avro, Lüksemburg'da 21,68 avro ve Almanya'da 20,73 avro oldu.

En düşük kişi başına ekonomik kayıp ise 0,69 avro ile Bulgaristan, 3,65 avro ile Slovenya, 4,10 avro ile Slovakya ve 6,07 avro ile İsveç'te belirlendi.

  • İklim değişikliği
  • avro

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