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Dünya

AB'de otomobil satışları düşüşte

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 düşüşle 853 bin 670'e geriledi.

AA25 Mart 2025 Salı 11:59 - Güncelleme:
AB'de otomobil satışları düşüşte
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 3,4 düşüşle 853 bin 670 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,6'sı hibrit, 28,6'sı benzinli, 15,4'ü elektrikli, 9,4'ü dizel, 7,4'ü fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,5'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 131 bin 275 oldu. Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 58,4'e ulaştı.

Yeni otomobil satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 6,4, İtalya'da 6,2, Fransa'da 0,7 azalırken, İspanya'da yüzde 11 arttı.

Ocak-şubat döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 1 milyon 685 bin 640'a indi.

Otomotiv üreticilerine göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 232 bin 169 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 144 bin 205 otomobil sattı.

Renault Grubu, 102 bin 68 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 65 bin 688 ile dördüncü sırada yer aldı.

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