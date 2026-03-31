31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  AB'de panik! Vatandaşlara tasarruf çağrısı: Daha az seyahat edin
Dünya

AB'de panik! Vatandaşlara tasarruf çağrısı: Daha az seyahat edin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzı üzerindeki etkileri nedeniyle üye ülkelerden, vatandaşlarını daha az araç kullanmaya ve daha az uçuş yapmaya teşvik etmelerini istedi.

AA31 Mart 2026 Salı 12:42 - Güncelleme:
Politico internet sitesinde yer alan haberde, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen'in üye ülkelerin enerji bakanlarına Orta Doğu'daki gelişmelerin etkileri hakkında mektup gönderdiği ifade edildi.

Mektupta, özellikle ulaştırma sektöründe enerji talebinin düşürülmesine yönelik gönüllü önlemlerin değerlendirilmesi talep edildi.

Hükümetlerin vatandaşları daha az araç kullanmaya ve daha az uçuş yapmaya teşvik etmesinin istendiği mektupta, yakıtın daha kritik alanlarda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ölçekte bir enerji arz krizine dönüşebileceğinden endişe duyulduğu ifade edilen mektupta, hükümetlerin uzun sürebilecek bir aksaklığı öngörerek zamanında hazırlık yapmalarının önemine işaret edildi.

Mektupta, üye ülkelerin yakıt tüketimini artıracak, petrol ürünlerinin serbest dolaşımını kısıtlayacak veya AB rafinerilerinin üretimini caydıracak adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, enerji krizine karşı atılacak önlemleri görüşmek üzere bugün video konferans düzenleyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
