İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0419
  • EURO
    28,9339
  • ALTIN
    1678.07
  • BIST100
    7854.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'de satılan otomobillerin 5'te 1'i elektrikli
Dünya

AB'de satılan otomobillerin 5'te 1'i elektrikli

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, ağustos ayında elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ilk defa yüzde 20'yi aştı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
AB'de satılan otomobillerin 5'te 1'i elektrikli
ABONE OL

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 787 bin 626 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Ağustos 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 7 milyon 78 bin 464'e yükseldi.

Ağustos ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 32,7'si benzinli, yüzde 23,9'u hibrit, yüzde 21'i tam elektrikli, yüzde 12,5'i dizel, yüzde 7,4'ü fişli hibrit ve yüzde 2,5'i de diğer yakıtlardan oluştu.

Böylece AB ülkelerinde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ilk defa yüzde 20'yi aşmış ve dizel otomobilleri geçmiş oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 118,1 yükselerek 165 bin 165'e ulaştı. Bu yılın başından beri satılan elektrikli otomobil sayısı da 984 bin 864'e ulaştı.

Otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 37,3, Fransa'da yüzde 24,3 ve İtalya'da yüzde 11,9 arttı.

- EN FAZLA YENİ OTOMOBİL ALMANYA'DA TRAFİĞE ÇIKTI

Birlik üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 273 bin 417, Fransa'da 113 bin 599 ve İtalya'da 79 bin 727 yeni otomobil tescil edildi.

Böylece Avrupa otomobil pazarında geçen yıl yaşanan tedarik zinciri sorunları aşılmış oldu.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 209 bin 548 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 131 bin 532 otomobil sattı.

Renault Grubu 74 bin 879 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 66 bin 33 adetle dördüncü sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.