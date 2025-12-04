İSTANBUL 17°C / 10°C
AB'de savaş alarmı: Eurofighter uçakları hava üssünde

Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı. Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, 'Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz' dedi.

Almanya, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için yeni savaş uçakları ve askerler görevlendirdi.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı aralarında pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polisin de olduğu yaklaşık 150 kişilik ekibin Polonya'da görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu personelin yanı sıra Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Nörvenich Hava Üssü'nden birkaç Eurofighter savaş uçağının da Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı'na gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, "Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz" dedi.

Almanya'nın Polonya'da konuşlandırdığı yeni birlik ve Eurofighter savaş uçaklarının ilk aşamada gelecek yılın mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

