İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4627
  • EURO
    38,212
  • ALTIN
    3439.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'de Suriye hareketliliği! Yaptırımların kaldırılması planlanıyor
Dünya

AB'de Suriye hareketliliği! Yaptırımların kaldırılması planlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaştırma gibi sektörleri hedef alan yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor.

AA21 Şubat 2025 Cuma 23:04 - Güncelleme:
AB'de Suriye hareketliliği! Yaptırımların kaldırılması planlanıyor
ABONE OL

Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, 24 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelecek AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Suriye'ye yönelik olarak iç savaş sırasında uygulamaya konulan sektörel yaptırımlardan bazılarının kaldırılması üzerinde anlaşmaya varacak.

Yetkili, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili alınacak kararın "geri döndürülebilir" olacağını, dolayısıyla "askıya alma" niteliği taşıyacağını, süreçte Şam yönetiminin demokratik adımlarının belirleyici olacağını ifade etti.

Kararın ilk etapta bankacılık, enerji ve ulaştırma sektörlerini kapsayacağı öğrenildi.

AB dışişleri bakanları, 27 Ocak'taki toplantılarında Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için bir "yol haritası" üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı.

Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı.

Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.