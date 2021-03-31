31 Mart 2021 Çarşamba 08:39 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:39

AB liderleri geçen haftaki zirvede ABD ve NATO ile bağların güçlendirilmesi vurgusu yaparken İspanya ve Hollanda ise sürpriz bir rapor hazırlayarak 'bağımsız ve otonom' olunmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken geçtiğimiz hafta Avrupalı liderlerle bir araya gelerek NATO bağlarının güçlendirilmesi, askeri ve stratejik ilişkilerin yeniden canlanması vurgusunda bulundular ancak eş zamanlı olarak İspanya ve Hollanda Başbakanları kamuoyuna açıklanmayan bir mutabakat raporu hazırladı. Raporda Avrupa'nın farklı düşündüğünü ortaya koydular. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Raporda AB'nin bağımsız ve otonom davranması, bir küresel güç olması ve bu şekilde kendisi operasyonel ve stratejik gündemini, çıkarlarını koruyacak ve yaratacak kapasiteye ulaşmasına vurgu yapıldı. Rapor Donald Trump döneminde ortaya çıkan "NATO'dan bağımsız Avrupa gücü" fikrinin AB içinde güçlendiğini de gözler önüne sermekte.